البرازيل تُسقِط الأرجنتين وتبلغ نهائي كوبا أميركا

دخل المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني مساء أمس مواجهة من العيار الثقيل، كيف لا وقمة أميركا الجنوبية تلعب في نصف نهائي كوبا أميركا على ملعب مينيراو وسط حضور غفير من جمهور المنتخبين.

وبدأت الأرجنتين المباراة بتسديدة صاروخية من باريديس في الدقيقة الثانية عشرة لكنها علت بقليل شباك الحارس أليسون بيكر .

وفي الدقيقة التاسعة عشرة وبعد مجهود من قائد السيليساو داني ألفيس وتمريرة عرضية من فيرمينهو تمكنت البرازيل من افتتاح أهداف موقعة السوبر كلاسيكو عن طريق غابرييل خيسوس ، وبعد قرابة عشر دقائق اقترب مهاجم التانغو سيرجيو أغويرو من مغالطة حارس البرازيل برأسية ارتطمت بالعارضة في أخطر فرص الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ بتهديد من قبل الأرجنتين عن طريق لوتارو مارتينيز، أما كوتينهو فلم يظهر إلا في الدقيقة الخامسة والخمسين بكرة علت شباك التانغو وبعدها القائم الأيمن منع تسديدة ميسي اليسارية.

ورغم تراجع البرازيل إلا أنها اتخذت سلاح الهجمات السريعة التي كانت إحداها في الدقيقة الحادية والسعبين بعد مجهود خيسوس والذي رد الهدية لفيرمينهو ليضع ثاني أهداف المباراة .

لتحسم السامبا موقعة نصف النهائي وسط حسرة من ميسي وتصل إلى النهائي في سعيها للتتويج باللقب التاسع في تاريخها.

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