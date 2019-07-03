أمريكا تتجاوز إنجلترا وتتأهل لنهائي مونديال السيدات  

جمع نصف النهائي الأول لكأس العالم للسيدات بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على ملعب غروباما بمدينة ليون .

ولم تنتظر بطلة العالم طويلاً بعدما سجلت كريستين بريس أول أهداف المباراة بعد مرور عشر دقائق من انطلاق المواجهة لتواصلن البداية القوية في أول ربع ساعة منذ انطلاق المونديال، لكن الإنجليزيات عدلن النتيجة في الدقيقة التاسعة عشرة بواسطة ألين وايت لتعدل الكفة وتضع إنجلترا في المقدمة بعد سيطرة مطلقة على النصف الأول من المباراة .

وأنتظرت هدافة البطولة الحالية أليكس مورغان إحدى وثلاثين دقيقة لتسجل الهدف الثاني للأمريكيات لتنهي الشوط الأول بتقدم عكس مجريات المباراة.

ولم يشهد الشوط الثاني تغييراً في النتيجة لكن لاعبة إنجلترا ميلي برايت تعرضت للطرد قبل نهاية المباراة بدقائق لتبلغ سيدات الولايات المتحدة المباراة النهائية في سعيها للتتويج باللقب الرابع في تاريخهن.

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