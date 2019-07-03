تونس تتأهل لثمن نهائي الكان بثلاث تعادلات

اختتم المنتخب التونسي دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا بالتعادل أمام موريتانيا بدون أهداف في الجولة الثالثة على ملعب السويس .

وكان المرابطون الأخطر في الشوط الأول وحاولوا في العديد من المرات لكن رعونة مهاجميهم جعلتهم لا يسجلون، فيما تحسن الوضع التكتيكي لكتيبة ألان جيريس في الشوط الثاني بفرص لم تترجم إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

لتتجنب نسور قرطاج المفاجأة وتبلغ ثمن نهائي الكان رغم أنها لم تحقق أي انتصار حيث تعادلت في كل مواجهاتها لتحتفظ بالمركز الثاني خلف مالي والتي تغلبت على أنغولا بهدف نظيف سجله أمادو حيدرة في الدقيقة السابعة والثلاثين لتحافظ على الصدارة بسبع نقاط من ثلاث مباريات.

وبعد انتهاء مباريات المجموعة ضمنت جنوب أفريقيا تأهلها من المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات في الكان يحتلون المركز الثالث ضمن مجموعاتهم في انتظار مواجهات من العيار الثقيل في دور الستة عشر من أمم أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية