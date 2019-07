المنتخب البرازيلي يُقصي الأرجنتين من كوبا أمريكا ويتأهل للمباراة النهائية

قام المنتخب البرازيلي بالإطاحة بنظيره الأرجنتيني من نصف نهائي بطولة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كوبا أمريكا 2019″، وتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي يستضيفها منتخب السامبا.

حيث تغلب المنتخب البرازيلي على راقصي التانغو بهدفين دون رد، في المباراة الأولى للمربع الذهبي، ليحجز المقعد الأول في المباراة النهائية في انتظار الفائز من تشيلي وبيرو في نصف النهائي الثاني والمقرر له صباح غد الخميس.

وبدأ الشوط الأول بهدوء من الجانبين، ولكن سرعان ما انتهت مرحلة جس النبض بين المنتخبين بعد 10 دقائق، ليبدأ التانغو في الهجوم وكان قريب من التسجيل، ولكن مع إهدار الفرص المتتالية جاء الرد من البرازيل ونجحت في لدغ المنافس بهدف التقدم عن طريق غابرييل خيسوس.

كما حاولت الأرجنتين بقوة تعديل النتيجة وأهدر اللاعبون عدداً كبيراً من الفرص الخطيرة، في ظل ظهور جيد لميسي ورفاقه هجومياً مع هجوم مرتد من جانب راقصي السامبا.

أما في الشوط الثاني، واصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه، وقدم واحدة من أفضل مبارياته الهجومية في البطولة، ولكن كالعادة كان لخط الدفاع رأي آخر وظهر بشكل سيء، لتستقبل الأرجنتين الهدف الثاني عبر روبرتو فيرمينو.

وبالرغم من محاولات الأرجنتين العودة من جديد للقاء، كان للدفاع البرازيلي رأي آخر ونجح في التصدى لخطورة المنافس بقوة حتى نجح في التأهل للمباراة النهائية.

