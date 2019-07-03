ميركاتو ساخن للاعبين الليبيين

رغم انطلاق الميركاتو الصيفي منذ أيام معدودة فقط يبدو أنه سيكون ساخنا حاله حال حرارة الفصل الذي انطلق فيه على لاعبي الليبين

إذ إن العروض لضم اللاعبين المحترفين والمحليين كثيرة ولم تحسم منها بعد سوى صفقات كانتقال مفتاح طقطق إلى المصري البورسعيدي وتعاقد نادي مستقبل سليمان التونسي مع لاعب السويحلي بهلول أبوسهمين، وتعاقد السنوسي الهادي محترف الجبلين السعودي مع العربي الكويتي وهو نفس الدوري الذي اختاره لاعب المدينة محمد عبد الناصر مع التضامن.

أما العقود التي ما زالت تنتظر إمضاء أبناء ليبيا فأبرزها عرض بيروجيا للظفر بخدمات المحترف في كروتوني الإيطالي أحمد بن علي وعرض الترجي لثنائي الأهلي طرابلس سند الورفلي وزكريا الهريش وعرض الرجاء لمحمد الترهوني ورغبة الملعب التونسي في ضم علي معتوق، وعروض أخرى لصالح الطاهر وروما وأكرم الزوي والتربي ولكن لا تزال الوجهة مجهولة وما يشفع هذا الانتظار والتأني هو أن الميركاتو لايزال طويلا والعروض ربما تتحسن في قادم الأيام.

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