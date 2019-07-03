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تشيلي تواجه البيرو في نصف نهائي كوبا أميركا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مواجهة مرتقبة تجمع بين تشيلي حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين من كوبا أميركا ومنافستها البيرو في نصف النهائي الثاني من البطولة والتي سيحتضنها ملعب غريميو أرينا

وتسعى حاملة اللقب لمواصلة مشوارها الناجح في البطولة بعد تأهلها في ربع النهائي على حساب كولومبيا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

مشوار رفقاء سانشيز وفيدال حصدوا ست نقاط خلال مشوارهم بدور المجموعات حيث تلقوا الهزيمة أمام الأورغواي بهدف في آخر مباريات الدور الأول.

وتدخل تشيلي المواجهة مكتملة الصفوف حيث تأمل في الوصول للنهائي للمرة الثالثة على التوالي ومواجهة مستضيفة البطولة البرازيل والسيطرة على كوبا أميركا.

من جهة أخرى وبعد ضمان تأهلها إلى المربع الذهبي في مفاجأة البطولة تدخل البيرو.. فبعد إقصائها للأوروغواي في ربع النهائي سيسعى رفقاء غيريرو وفارفان لتخطي حاملة اللقب وضرب موعد جديد أمام البرازيل في النهائي بعدما واجهتها في دور المجموعات في ليلة السقوط بخماسية نظيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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