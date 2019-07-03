طقطق يخوض أول معسكر تدريبي مع المصري

يخوض النادي المصري البورسعيدي معسكرا تدريبيا في مدينة الإسكندرية ابتداء من السابع من يوليو الجاري تحضيرا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون هذا المعسكر التدريبي هو الأول للاعب الدولي مفتاح طقطق مع فريقه الجديد، حيث يواصل المحترف الليبي تدريباته اليومية في مدينة بورسعيد.

وكان مدرب الفريق إيهاب جلال قد أشاد بإمكانات طقطق في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ أيام وأشار إلى أن هذا النوع من اللاعبين هو ما كان ينقص الفريق كما أعرب عن سعادته بالتعاقد معه، من جهته سيحاول مفتاح أن يقدم موسما استثنائيا في أول تجربة احترافية له.

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