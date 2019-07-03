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طقطق يخوض أول معسكر تدريبي مع المصري

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض النادي المصري البورسعيدي معسكرا تدريبيا في مدينة الإسكندرية ابتداء من السابع من يوليو الجاري تحضيرا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون هذا المعسكر التدريبي هو الأول للاعب الدولي مفتاح طقطق مع فريقه الجديد، حيث يواصل المحترف الليبي تدريباته اليومية في مدينة بورسعيد.

وكان مدرب الفريق إيهاب جلال قد أشاد بإمكانات طقطق في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ أيام وأشار إلى أن هذا النوع من اللاعبين هو ما كان ينقص الفريق كما أعرب عن سعادته بالتعاقد معه، من جهته سيحاول مفتاح أن يقدم موسما استثنائيا في أول تجربة احترافية له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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