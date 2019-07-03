جدل كبير يُلاحق قائمة الدامجة لفرسان المتوسط

منذ أن أعلنت قائمة المنتخب الوطني بقيادة جلال الدامجة التي ستعسكر في المغرب تحضيرا لمواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين والتعليقات تنهال بين مؤيد ومعارض لها.

أندية عدة تنشط في الممتاز منها المحلة الذي استغرب عبر صفحاته الرسمية على موقع فيسبوك عدم استدعاء لاعبين من فريقه وكذلك فريق الوحدة خاصة أن لاعبيهم تألقوا في ذهاب الممتاز.

من جهته عبر رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة عن استنكاره لاختيارات الدامجة مستغربا في الوقت ذاته السر الغامض وراء عدم استدعاء لاعبي المدينة في أغلب تجمعات المنتخب.

أندية المنطقة الشرقية لم ترق لها القائمة أيضا واستغربت وجود أسماء وغياب أخرى خاصة في خطة صانع الألعاب التي لم تشهد حضورا في قائمة الدامجة.

المجموعات المهتمة بكرة القدم الليبية على فيسبوك أيضا أفردت مساحة للحديث عن هذه الاختيارات حيث وصفتها بعض الصفحات بقائمة المجاملات

ولكن الغريب في القائمة هو استدعاء ظهير الأهلي طرابلس محمد الترهوني لقائمة المحليين خاصة أن كل المؤشرات تقول إن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام رسميا للرجاء المغربي.

اختيارات ربما تكون صائبة أو غير ذلك لكنها تبقى مسؤولية الإطار الفني الذي يقوده الدامجة والذي اختار رسميا قائمته التي ستكون حاضرة لتصفيات الشان، وفي حال بلوغ ليبيا نهائيات كأس أفريقيا للمحليين وهو ما فعله الدامجة سابقا ربما سيكون للمنتقدين رأي آخر.

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