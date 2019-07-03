رغم تألقه اللافت.. “ماتا” خارج قائمة الفرسان

تواردت أنباء عدة حول نية اتحاد الكرة ضم نجم فريق الأنوار الحسن ماتا إلى صفوف المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

وبعد صدور قائمة فرسان المتوسط استغرب الجميع من عدم ورود اسم ماتا فيها، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بسبب عدم استدعائه خاصة بعد تألقه اللافت مع فريقه في مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز.

وعزت بعض المصادر عدم استدعائه إلى عدم استخراج جواز سفر جديد له مما سيسبب ربكة في إجراءات سفره مع المنتخب إلى معسكر المغرب، من جهتها لم تعلن إدارة المنتخب أي بيان أو تصريح حول ما يدور من أخبار عن غياب ماتا من قائمة المنتخب.

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