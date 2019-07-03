نادال وفيدرر يتأهلان للدور الثاني في ويمبلدون

افتتح المصنف الثاني عالميا الإسباني رافائيل نادال مشاركته في بطولة ويمبلدون بفوزه على الياباني يويشي سوجيتا بثلاث مجموعات دون مقابل.

وتجاوز نادال خصمه الياباني في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية أنهى الماتادور الإسباني المجموعة الثانية بستة مقابل واحد ليعود نادال ويطيح بخصمه الياباني بستة أشواط مقابل ثلاثة في مباراة استغرقت من المصنف الثاني ساعتين لضمان التأهل للدور الثاني من البطولة .

وسيلتقي نادال في الدور المقبل من البطولة أمام الأسترالي نيك كيريوس بعدما أطاح بجوردان تومسون .

من جانبه تأهل المصنف الثالث السويسري روجر فيدرر إلى الدور الثاني بفوزه على الجنوب أفريقي لويد هاريس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

وخطف اللاعب الجنوب أفريقي نقاط المجموعة الأولى بعدما استطاع إنهاءها بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن اللاعب السويسري المخضرم عاد في المجموعة الثانية ليتخطى منافسه بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد ويعود في المجموعتين الثالثة والرابعة التي حسمها بخبرته بنفس النتيجة بستة مقابل اثنين ليتأهل النجم السويسري إلى الدور المقبل ويضرب موعدا مع الفائز من مباراة البريطاني جاي كلارك والأميركي نواه روبين حيث يسعى فيدرر للتتويج باللقب التاسع في تاريخه في البطولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية