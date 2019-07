بعد تأهله بشق الأنفس.. المنتخب التونسي يتخلى عن مارسال

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد المعد الذهني الفرنسي، دافيد مارسال، على خلفية تقصيره في إعداد اللاعبين الذين قدموا أداء مخيبه في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حيث جاء في بيان أصدره الاتحاد:

“على إثر نهاية مقابلات المنتخب الوطني التونسي في دور المجموعات، وضمان ترشحه للثمن نهائي، تقرر إنهاء مهام المعد الذهني الفرنسي دافيد مارسال”.

هذا وعزا الاتحاد إبعاد مارسال إلى تجاوزه المهام الموكلة إليه، وتدخله في الأمور الفنية خلال هذه الدورة، إضافة إلى عدم قيامه بالإعداد الذهني المطلوب.

يُذكر أن المنتخب التونسي تأهل بشق الأنفس إلى ثمن نهائي البطولة، بحلوله ثانياً خلف مالي في منافسات المجموعة الخامسة، بتعادله السلبي أمام موريتانيا على ملعب السويس، متفوقا على أنغولا التي خسرت مباراتها في الجولة الثالثة.

