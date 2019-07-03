منتخب السيدات الأميركي يطالب بـ”المساواة”

رغم تأهل المنتخب الأميركي لنهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد أن تجاوز نظيره الإنجليزي، إلا أن المشاكل والخلافات على الرواتب لم تحل حيث تم تأجيلها إلى بعد المونديال.

وعادت أزمة عدم المساواة في الأجور مع الرجال للواجهة بعد أن طلبت جمعية من نشطاء المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة من رئيس الاتحاد الأمريكي للعبة كارلوس كورديرو، أن يجيب على هذه الظاهرة التي يتفوق فيها الرجال على النساء في الأجور.

ووصل الخلاف إلى أروقة المنتخب الذي يخوض البطولة العالمية في فرنسا التي استمرت قرابة الشهر وتنتهي الأحد المقبل في مدينة ليون، حيث احتجت اللاعبات أيضا بخصوص نفس السبب وخاطبن اتحاد اللعبة من مقر بعثتهم في فرنسا.

وكانت سيدات أميركا رفعن دعوة قضائية في شهر مارس الماضي طالبن فيها بظروف واهتمام وتدريبات ومعدات وأجور تماما كالتي تتوفر للرجال.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأميركي للسيدات توج بكأس العالم 3 مرات وهو في طريقه لانتزاع الرابع بعد أن وصل للنهائي في هذه النسخة بينما لا إنجاز يذكر لمنتخب الرجال لكرة القدم في بلاد العم سام.

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