إلغاء الدوري الليبي الممتاز للموسم 2018/2019

طرابلس 03 يوليو 2019 (وال) – أعلن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء مسابقتي الدوري الممتاز والكأس للموسم 2018/2019 واعتبارها كأن لم تكن وذلك في القرار رقم 28 لسنة 2019 .

كما شمل القرار تمديد فترة تأجيل مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم 2018/2019 على أن تستأنف حال توفر الأمن والسلامة .

وفي القرار رقم 30 لسنة 2019 بشأن بداية الموسم الجديد 2019/2020 أعلن مجلس الإدارة عن موعد انطلاق الدوري الممتاز يوم الجمعة 13/9/2019 على أن تكون فترة تسجيل اللاعبين للموسم 2019/2020 من 8/7/2019 وتنتهي يوم 12/9/2019 . (وال – طرابلس) ف ح / ع ع

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