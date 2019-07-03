شنغهاي يغري الشعراوي بـ20 مليون يورو

عاد نادي شنغهاي الصيني لملاحقة نجم روما الإيطالي ستيفان الشعراوي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم الصينيون عرضا جديدا من أجل التعاقد مع الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما، وهي ليست المرة الأولى حيث رفض الشعراوي عرضهم السابق والذي وصلت قيمته 13 مليون يورو.

وحسب صحيفة “كالتشيو” الإيطالية، فلم يستسلم النادي الصيني وقدم عرضا آخر بقيمة أكبر وصلت إلى 20 مليون يورو يحصل عليه ناديه وراتب سنوي للشعراوي يبلغ 12 مليون يورو أي أكثر من العرض الأول بمليوني يورو، كما رصد له مكافاَت قدرها 3 ملايين يورو، موزعة على 3 مواسم.

وسجل الشعراوي مع ذئاب روما 11 هدفا ومرر 7 تمريرات حاسمة الموسم الماضي من خلال 33 مشاركة في مختلف المسابقات.

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