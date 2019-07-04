ليبيا تفتتح مشاركتها في البطولة العربية بمنافسات العدو

يفتتح العداء الليبي محمد بن مسعود مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين في نسختها السابعة التي ستنتطلق اليوم في تونس ويحتضنها الملعب الأولمبي برادس.

ويستهل بن مسعود مشواره بسباق 100 متر في أول مشاركة للمنتخب الوطني الذي يمثله أيضا الناشئون أحمد حبارات وعبدالكريم البخاري ضمن منافسات الوثب الطويل.

وتضم المسابقة المقامة في تونس 350 ناشئا يمثلون أربع عشرة دولة هي: ليبيا وتونس والمغرب والسعودية والإمارات ولبنان وعمان والكويت ومصر وقطر والجزائر واليمن والصومال والعراق.

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