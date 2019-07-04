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ليبيا تفتتح مشاركتها في البطولة العربية بمنافسات العدو

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يفتتح العداء الليبي محمد بن مسعود مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين في نسختها السابعة التي ستنتطلق اليوم في تونس ويحتضنها الملعب الأولمبي برادس.

ويستهل بن مسعود مشواره بسباق 100 متر في أول مشاركة للمنتخب الوطني الذي يمثله أيضا الناشئون أحمد حبارات وعبدالكريم البخاري ضمن منافسات الوثب الطويل.

وتضم المسابقة المقامة في تونس 350 ناشئا يمثلون أربع عشرة دولة هي: ليبيا وتونس والمغرب والسعودية والإمارات ولبنان وعمان والكويت ومصر وقطر والجزائر واليمن والصومال والعراق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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