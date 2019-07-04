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رياضة الوشو تشهد نشاطا كبيرا في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تضم الأكاديمية الليبية الدولية للرياضة في بنغازي عددا كبيرا من اللاعبين في اختصاص الووشو ساندا والمتحصلين على ألقاب وتتويجات عديدة داخل البلاد وخارجها.

وتفتح الأكاديمية الليبية أبوابها لجميع الفئات بداية من الناشئين والأواسط وحتى الأكابر الذين يفوق عمرهم الأربعين سنة ويصل عدد المنتسبين إلى أكثر من 100 رياضي.

ويشرف على التدريب في الصالة خميس السنغاري حيث تخرج من بين يديه العديد من الأبطال الدوليين الذين مثلوا ليبيا في المحافل الدولية منهم سعد النوال، طارق العماري، وصلاح الدريسي، ومحمد عبدالوهاب وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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