رياضة الوشو تشهد نشاطا كبيرا في بنغازي

تضم الأكاديمية الليبية الدولية للرياضة في بنغازي عددا كبيرا من اللاعبين في اختصاص الووشو ساندا والمتحصلين على ألقاب وتتويجات عديدة داخل البلاد وخارجها.

وتفتح الأكاديمية الليبية أبوابها لجميع الفئات بداية من الناشئين والأواسط وحتى الأكابر الذين يفوق عمرهم الأربعين سنة ويصل عدد المنتسبين إلى أكثر من 100 رياضي.

ويشرف على التدريب في الصالة خميس السنغاري حيث تخرج من بين يديه العديد من الأبطال الدوليين الذين مثلوا ليبيا في المحافل الدولية منهم سعد النوال، طارق العماري، وصلاح الدريسي، ومحمد عبدالوهاب وغيرهم.

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