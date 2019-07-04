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هولندا تتأهل لنهائي مونديال السيدات على حساب السويد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يمر نصف نهائي كأس العالم للسيدات سهلا ويسيرا على طرفي المواجهة منتخب هولندا ونظيره السويدي الذي خسر أمام الهولنديات بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.

سيدات المنتخبين اللاتي لا يملكن أي لقب من هذه البطولة العالمية حاولن جاهدات أن ينتزعن الفوز طيلة الوقت الأصلي لكن الحظ لم يحالف أيا منهن حيث تفننت اللاعبات في إهدار الفرص السانحة وفوتن على أنفسهن زيارة الشباك في كل مرة.

الأشواط الإضافية بدأت والتعب بدا واضحا منذ صافرة الحكم لكن العزيمة والإصرار أيضا كان جليا وفي الدقيقة المئة تحديدا تتعمق جاكي جرونين وتخطف ورقة التأهل لبلادها وتلتحق بالأمريكيات اللاتي كن السباقات لهذه المرحلة بعد أن أطحن بالإنجليزيات بهدفين مقابل هدف وحيد ليكون الموعد الكبير في ليون بين عملاق الكرة النسائية ونظيره الهولندي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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