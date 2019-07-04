أكاديمية التوفق الرياضي في بنغازي تشهد إقبالا كبيرا 

الإيمان بالنشء.. والبناء السليم الذي يبدأ من القاعدة هو مبدأ عملت عليه أكاديمية التفوق الرياضي المستحدثة في مدينة المروج والتي ستعنى بالبراعم والناشئين في كرة القدم.

المسؤولون عن الأكاديمية بعد أن فتحوا أبوابهم للأطفال حددو أسعارا رمزية يستطيع معها أي ولي أمر يرى في ابنه الموهبة أن يلحقه بركب هذا الهيكل الجديد المجهز بإمكانات محترمة ومدربين ومختصين في كرة القدم.

إقبال مميز رافق الافتتاح وإصرار من المعنيين بالأمر أن يكونوا على مستوى الحدث وأن يهتموا بهذه البذور لتنمو وتكبر وتصبح في الغد جيلا يخدم الراية الوطنية في المحافل الدولية.

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