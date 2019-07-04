ناشؤ مركز زوارة يستعدون لألعاب باريس الدولية 

يستعد مركز زوارة لناشئي كرة القدم في زوارة للمُشاركة بفريقين في دورة ألعاب باريس الدولية 2019 التي ستنطلق بالعاصمة الفرنسية منتصف يوليو الجاري.

وستشهد الدورة مشاركة 72 دولة و400 فريق أي سيكون العدد الإجمالي للناشئين 6800 من مختلف دول العالم وستكون ليبيا حاضرة بفريقين من مركز زوارة: فريق مواليد 2007-2008 ضمن فرق المجموعة “إي”، وفريق مواليد 2009-2010 ضمن فرق المجموعة “سي”.

هذا وتهدف المشاركة في مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى إلى تحقيق مزيد من الاحتكاك مع اللاعبين الأجانب واكتساب خبرات أكثر بالتعرف على مستويات متفاوتة لفرق من مختلف المناطق حول العالم.

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