قبائل الشرق والغرب تطالب مجلس النواب بمحاربة الإرهاب والفوضى

أخبار ليبيا 24 – خاص

توافدت العديد من أعيان ومشايخ قبائل الشرق والغرب إلى مدينة القبة لدعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تطالبته بمحاربة الإرهاب والفوضى التي تعم البلاد والتي طالت قوت الليبيين .

وناشدت قبيلة الدرسه رئيس مجلس النواب على بضرورة تطهير طرابلس من الميليشيات والعصابات المارقة التي استنزفت ثروات البلاد وأهدرتها في في عملياتها التي استهدفت المدنيين منها جرائم التصفية الجسدية التي شهدتها مدينة غريان.

وطالب حكماء ومشايخ الدرسه كل القبائل في ليبيا في الشرق والغرب والجنوب لعقد اجتماع عاجل لدعم مجلس النواب ومساندة القوات المسلحة ووقف تدخلات تركيا وقطر في الشأن الليبي .

كما شهدت مدينة القبة زيارة مماثلة لأعيان ووجهاء قبيلة أقماطة بتأييدهم لمجلس النواب مباركين كل الخطوات التي أتخذها المجلس .

ودعت قبيلة أقماطة كل القبائل للتوحد من أجل استقرار البلاد من خلال محاربة الإرهاب والفوضى في كل أنحاء ليبيا مشددين على دور القبائل في بناء ليبيا لتكون دولة المؤسسات والقانون لتكون هي الفيصل بين الجميع في الحقوق والواجبات .

يشار أن الحرب على الإرهاب التي يقودها الجيش الوطني ضد الإرهاب والميليشيات في طرابلس أن تلقي بظلالها على حياة أفراد الشعب الليبي في كل المدن الليبية من عدم استقرار وفوضى وغياب الأمن والأمان جعل قبائل ليبيا تتصدر المشهد وتطالب بحل سريع لوحدة التراب الليبي وهو دور مناط بالقبائل الليبية في الشرق والغرب والجنوب .

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