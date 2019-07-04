نقابة الإعلاميين الرياضيين تعلق عضوية أحد أعضائها

بنغازي 04 يوليو 2019 (وال)- أعلنت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بليبيا اليوم الخميس، تعليق عضوية عضو الجمعية العمومية بالنقابة “ألياس الجيلاني محمد”.

هذا وجاء ذلك في بيان أصدره رئيس مجلس الإدارة نصر فوزي المهدوي – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : تعليق عضوية “ألياس الجيلاني محمد” رقم “24” لمدة سنة كاملة، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وما يترتب عليها من مهام ووظائف كلف بها.

وفي مادته الثانية يُوقف المذكور عن مزاولة أي عمل أو نشاط إعلامي رياضي داخل الملاعب والقاعات الرياضية طيلة مدة العقوبة المُشار إليها بالمادة “1”.

وكان قد أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع أحد الأعضاء بشأن شكوى مقدمة من مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي.

وذكرت النقابة – في بيان – “تكليف لجنة رئاسة السيد أحمد المسلاتي، وعضوية كل من محمد الماني، ورمضان المغربي، وإن مهمتها الاستماع والتحقق مع عضو النقابة إلياس الجيلاني، الحامل لعضويتها رقم “24”، بشأن الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي إلى النقابة، اتهم فيها عضو النقابة إلياس الجيلاني إدارة النادي بالتسوّل، وتشكيكه في المشاركة العربية المقبلة في بطولة محمد السادس للأندية البطلة”.

وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، أنه تم تحديد مهلة للجنة المكلفة مدتها أسبوع من تاريخ التكليف، للاستماع والتحقق من الشكوى، وإحالة التقرير إلى مجلس إدارة النقابة. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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