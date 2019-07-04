بعد قصف مركز تاجوراء .. باشاغا لــ “ريبيرو” : حكومة الوفاق تدرس إغـلاق مراكز إيواء المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو.

باشاغا أكد خلال اللقاء، أن حكومة الوفاق الوطني مُلزمة بحماية كافة المدنيين، ولكن استهداف مراكز الإيواء بطائرات “إف 16” خارج إمكانيات قدرة حكومة الوفاق الوطني، وفق بيان على صفحة “داخلية الوفاق” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وأوضح باشاغا أنه لهذا السبب تدرس حكومة الوفاق الوطني حالياً إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

يذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف إلى 60 قتيلًا، إضافة إلى إصابة 77 آخــرين.

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