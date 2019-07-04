البيرو تواصل مفاجآتها وتطيح بتشيلي في نصف نهائي الكوبا 

لم تقف مفاجآت المنتخب البيروفي عند الوصول للمربع الذهبي في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل بل واصل ليطيح بحامل اللقب تشيلي بنتيجة مدوية ويضرب موعدا مع السيليساو صاحب الضيافة في المباراة النهائية.

ثلاثية نظيفة شهدها لقاء نصف النهائي في مباراة أظهر فيها البيروفيون مستوى متميزا وعاليا بفرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب وجاء الهدف الأول في الدقيقة الحادية والعشرين عن طريق إديسون فلوريس ليكمل التفوق نتيجة وأداء ويثنّي الحصيلة في الدقيقة الثامنة والثلاثين بواسطة يوشيمار يوتون.

الشوط الثاني شهد صحوة من حامل اللقب وانتفاضة حاول من خلالها العودة من بعيد وترجيح كفته لكنه رغم ذلك عجز عن تشكيل خطر على مرمى بيرو التي كان حارسها في أحسن أيامه وتألق بشكل لافت لينقذ بلده من عديد الهجمات.

الهدف الثالث جاء عكس مجريات اللعب فبعد دقيقة واحدة من التسعين دقّ البيروفيون آخر مسمار في نعش تشيلي وأحرزوا الهدف الثالث، وما زاد الطين بلة إهدار التشيليين ضربة جزاء أقرها الفار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

نتيجة صعدت بالمنتخب البيروفي إلى النهائي الأغلى في أمريكا الجنوبية حيث يواجه سيد العالم خمس مرات وصاحب الأرض والجمهور منتخب السامبا.

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