على رأسها الأوضاع في ليبيا .. بوتين يزور إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مطار ليوناردو دافنشي في روما، ومن المقرر أن يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأوضاع في ليبيا.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس، إن الجانبين سيتطرقان لمستجدات الوضع في ليبيا بالتفصيل، حيث ستتم مناقشة سبل تحقيق التوافق الوطني في البلاد.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، طرح مبادرة سياسية من سبع نقاط للخروج من الأزمة الراهنة، تتبلور أبرز ملامحها في عقد ملتقى ليبي، يتم الاتفاق من خلاله على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019م، وتنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.

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