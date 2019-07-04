هيئة الرياضة تعتمد انتخابات نادي الهلال

أصدر رئيس هيئة الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة سالم أبو زريدة قرارا اعتمد فيه انتخابات مجلس إدارة نادي الهلال التي احتضنتها قاعة الألعاب الرياضية مؤخرا.

وانتخب منتسبو الجمعية العمومية بنادي الهلال الدكتور نادر بوشناف ليكون رئيسا للنادي في السنوات القادمة على أمل إحداث تغيرات للأفضل تخدم البنية التحتية وملف الاستثمار والألعاب الجماعية في المؤسسة.

وتحصل بوشناف في الانتخابات على 209 أصوات، حيث من المفترض أن يصل النصاب القانوني إلى 171 صوتا.

ومر الهلال في السنوات الأخيرة بأزمات إدارية بعد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد ما جعل رواد النادي يسارعون لإجراء انتخابات تخدم المصلحة العامة للنادي.

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