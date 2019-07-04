رغم تورطه في دعم الإرهاب .. “أردغان” يصف “حفتر” بالقرصان

أخبار ليبيا 24 – خاص

رغم الخسارة الكبرى التى تعرض لها حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى انتخابات إسطنبول، إلا أن الرئيس التركى لم يغير من سياساته العدائية ضد المنطقة العربية، وبالتحديد ضد ليبيا وتدخله السافر فيها لدعم المليشيات الارهابية هناك.

ويمثل تهديد تركيا للجيش الوطني الليبي بالرد على أي هجوم يستهدف مصالحها على الأراضي الليبية خرقا واضحا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.

المصالح التركية

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أعلن أن أنقرة سترد على أي هجوم، تنفذه قوات الجيش الليبي ضد “المصالح التركية”، وذلك بعدما كشف الجيش الوطني الليبي أن تركيا أصبحت دولة معادية وأن خسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة.

وبعد أسبوع فقط على سقوط مدينة غريان الاستراتيجية، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق، خلفت غارة جوية لطائرات مجهولة على مركز، يحتجز فيه مهاجرون معظمهم أفارقة، في تاجوراء بالقرب من العاصمة طرابلس، عددا كبيرا من الضحايا بينهم 44 قتيلا على الأقل وأكثر من 130 جريحا. وهذه هي ثاني غارة تستهدف مدنيين في طرابلس وضواحيها منذ أسبوع.

وكما في المرة السابقة اتهمت حكومة الوفاق الوطني، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالوقوف وراء الغارة. إلا أن الأخيرة نفت تلك الاتهامات، وأكد المتحدث باسم قوات الجيش أن قوات الوفاق هي التي قصفت الموقع.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشير خليفة حفتر “بالقرصان”، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بما يلزم لمعالجة الوضع الحالي في ليبيا، حسب قوله .

اتفاق عسكري

أردوغان أوضح في تصريحات نشرتها صحف تركية اليوم الخميس، إن حفتر يقوم بما وصفه بـ”عملية قرصنة بما تعنيه الكلمة من معنى”، مشيرًا إلى وجود اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق المدعومة دوليا، برئاسة فايز السراج، وتمّ تعزيز هذا الاتفاق.

وأضاف أن تركيا مثل الأمم المتحدة، تعترف بحكومة السراج، التي تستعيد تدريجيا المناطق التي سقطت بيد قوات حفتر، بحسب تأكيده.

وأعرب أردوغان عن أمله أن تتاح الفرصة لليبيا لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وأن تتاح الفرصة للشعب الليبي لانتخاب ممثليه بما يحفظ حقوقه بشكل ديمقراطي وعادل.

يشار إلى أن وزارة الخارجية التركية، قالت الأحد الماضي، إنه تم احتجاز ستة مواطنين أتراك على أيدي قوات الجيش الوطني، مضيفة أنه هذا من صميم عمل العصابات والقراصنة، متوعدة باستهداف قوات حفتر.

وأعلنت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين الماضي، إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، احتجزتهم قوات الجيش الوطني في ليبيا.

وأفادت المصادر أن البحارة الأتراك عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم، بإرادتهم.

سياسة غير مسؤولة

ومن جهتها، وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رسالة في بيان للشعب التركي حذرت فيه من تداعيات تدخل حكومة أردوغان في الشأن الليبي ودعمها للجماعات المتطرفة .

خارجية المؤقتة أكدت أنها تتابع بقلق بالغ التدخل إلا مسؤول لسياسية الحكومة التركية الحالية برئاسة أردوغان في الشؤون الداخلية الليبية وما تمثله من انحياز ضد ارادة الشعب الليبي مع جماعات تستخدم الدين غطاء لها وجماعات إرهابية تمارس القتل والموت والخطف والاغتصاب والاغتيال الذي لايتماشي مع المعايير الانسانية .

وكانت وكالة أخبار ليبيا 24 نشرت نص البيان في حينها إلا ان الحكومة التركية لم تعر اى اهتمام لكل التحذيرات المتوالية لها من التدخل في الشأن الليبي واستمرت في دعم المنظمات الإرهابية ومدها بالسلاح وعلاج الحرجي من الإرهابين ووصل الأمر أخيرًا إلى تزويد المجموعات المسلحة بشكل علني بمدرعات لمحاربة قوات الجيش الوطني وكذلك تواردت تقارير عن وجود قاعدة متكاملة بمطار معتيقة لطائرات موجه عن بعد يحركها ضباط وجنود أتراك وما جاء قرار القيادة العامة للجيش الليبي بإغلاق كل الشركات التركية والمحلات واعتقال الأتراك على الاراضي الليبية إلا بعد أن طفح الكيل لعدم توقف الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي ودعم الارهاب لإطالة معاناة الوطن والمواطن .

محاربة الإرهاب

كما أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانًا بشأن تصريحات وزارة الخارجية التركية والتي وصفته بالمغلوط بشأن احتجاز المواطنين الأتراك بليبيا وأدانت الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة هذه التصريحات غير المبررة والتي لن تمس القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب، أو في احترامها التام لحقوق الانسان والحفاظ على حياة المدنين وسلامة كافة الاجانب على الاراضي الليبية شريطة احترام القوانين والتشريعات المعمول بها بليبيا .

وأكد البيان ان الجيش العربي الليبي منتصر لامحال وأن الشعب الليبي سيتصالح والخاسر الوحيد هي تركيا ومصالحها في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24