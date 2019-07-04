“مانديلا” لـ218: الأهلي أعادني للمنتخب وسنترشح للشان

أعرب متوسط ميدان الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني محمد فتحي الشهير بـ”مانديلا” عن سعادته الغامرة عقب استدعائه لصفوف المنتخب الوطني الذي يتأهب للدخول في معسكر تحضيري في المغرب استعدادا لمواجهة تونس ضمن المباريات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين العام القادم.

وقال مانديلا في تصريحات خاصة لـ218، إن عودته للمنتخب جاءت من بوابة تألقه رفقة النادي الأهلي بنغازي الذي عزز صفوفه هذا الموسم وكان من أبرز لاعبيه مضيفا في الوقت ذاته إنه لا يرغب في مغادرة الفريق إلا في حالة اعتزال كرة القدم.

ويتأهب المنتخب الوطني بقيادة المدرب جلال الدامجة في الدخول بمعسكر تحضيري يسبق مواجهة تونس المهمة ضمن تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين حيث يسعى الفرسان لتسجيل اسمهم ضمن المنتخبات المشاركة في الحدث الأفريقي.

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