المغرب تهاب فخ بنين

تنطلق مباريات الدور الإقصائي في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة تجمع ممثل العرب المنتخب المغربي الذي سيلتقي بنين في استاد السلام طامحا في تجاوز هذه العقبة والوصول إلى الأدوار النهائية التي ستجعله قريبا من تحقيق حلم عشاقه بالتتويج باللقب.

وتخطى المنتخب المغربي دور المجموعات برصيد تسع نقاط جمعها في مجموعة لم تكن سهلة ضمت منتخبات كوت ديفوار ونامبيا وجنوب أفريقيا حيث تمكن من تخطيهم جميعا بالعلامة الكاملة ودون أن تستقبل شباكه أي هدف.

بينما لن يكون منتخب بنين خصما سهلا يمر من خلاله المغاربة بسهولة، حيث حجز لنفسه مكانا في هذا الدور في مجموعة ضمت غانا والكاميرون وغينيا بيساو وحصد ثلاث نقاط كأفضل ثالث.

أما في استاد القاهرة الدولي سيحاول المنتخب الأوغندي أن يفاجئ السنغال التي بدت في وضعية صعبة بدور المجموعات بعدما تأهلت في المركز الثاني برصيد ست نقاط خلف الجزائر المتصدرة.

من جهتها لن ترمي أوغندا -ثانية المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط- المنديل أمام رفاق ساديو ماني وستؤمن بحظوظها حتى اللحظة الأخيرة لتسجيل اسمها بين المتأهلين للدور المقبل.

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