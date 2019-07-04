مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس جدير”  .. على طاولة رئيس الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تدارس رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس جدير” الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية المهندس علي ميلاد، والأستاذ ادريس محمد.

وبحث الثني مع جهاز تنفيذ مشروع الطريق البديل والمتمثلة في اللجنة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008 م مع الدولة الليبية.

وقام أعضاء اللجنة من الجانب الليبي بالشرح المستفيض والمفصل على المشروع بالكامل .

وأصدر الثني تعليماته بضرورة مواصلة هذا المشروع والمزمع البدء فيه من الجهة الشرقية “أمساعد – المرج” كقاطع أول بطول 434 كيلو متر في القريب العاجل .

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