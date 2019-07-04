ديوان محاسبة البيضاء يضبط صكوك مزورة لحسابات وزارة العمل في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب ضبطه عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل في طرابلس أودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا.

وأوضح ديوان المحاسبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم سحب قيمة الصكوك بقصد الاستيلاء عليها، لافتة إلى أن إجمالي قيمة الصكوك بلغ ( 2,742,268د.ل ) اثنان مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون دينار.

وأشار الديوان إلى توليه تحريز أدلة الإثبات وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم وممن اشتركوا معهم من موظفي المصرف لساحة القضاء الجنائي وسلطات التحقيق التأديبي وإيقافهم عن العمل حتى لا تطال أفعالهم مزيداً من الضرر على الأموال العامة والوظيفة العامة.

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