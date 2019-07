الدولي الهولندي آريين روبن يُعلن رسمياً اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي

كشف الدولي الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني اليوم الخميس، اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً بعد مسيرة حافلة بالتتويجات والأرقام القياسية.

حيث ارتبط روبن صاحب الـ35 عاماً بعدة أندية أوروبية مؤخراً، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.

هذا وبدأ روبن مسيرته بقميص غرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

وفي عام 2009، حط روبن الرحال في ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

