الفوناس نائبا لرئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد

حضر رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس اجتماع الجمعية للاتحاد الدولي والذي عقد في السويد، وتم خلال مناقشة بنود تتعلق بتطوير اللعبة.

وتم على هامش الاجتماع انتخاب الفوناس نائباً لرئيس الكونجرس لاتحاد البحر المتوسط، ومن المقرر أن يباشر فور عودته إلى ليبيا اجتماعاته مع لجنة المنتخبات للبدء بتنفيذ برنامج المنتخب الوطني الكبار؛ استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا في يناير 2020 المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ومحاولة اقتلاع أحد الأوراق الستة الممنوحة لقارة أفريقيا للمرة الأولى.

يذكر أن الفوناس يشغل أيضا منصب أمين الصندوق باللجنة الأولمبية الليبية.

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