بوفون يعود إلى تورينو

تصدرت عودة الحارس العملاق جانلويجي بوفون إلى تورينو أخبار الرياضة الخميس، واعتبر الكثير من المتابعين عودة بوفون الحدث الرياضي الأبرز اليوم.

وعبر عُشاق السيدة العجوز عن سعادتهم برجوع بوفون واستذكروا مع عملاق الشباك ذكريات عدة رسمها بوفون في إيطاليا مع اليوفي والمنتخب الإيطالي.

وأجرى بوفون اليوم الكشف الطبي عقب موسم واحد قضاه داخل أسوار حديقة الأمراء رفقة باريس سان جيرمان كان نتاجه التتويج بالدوري الفرنسي.

وسيعطي رجوع بوفون حافزا أكبر لحارس اليوفي البولندي تشيزني لإظهار إمكانياته وإثبات أحقيته في حماية عرين السيدة العجوز في ظل وجود العملاق بوفون في دكة بدلاء ساري.

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