القذافي لـ218: استدعائي للمنتخب “فرحة لا توصف”

عبّر مهاجم فريق التعاون الشامخ القذافي عن فرحته التي قال إنها “لا توصف” بعد استدعائه لقائمة المنتخب الوطني للمحليين التي تستعد للدخول في معسكر تحضيري الأيام القليلة القادمة بالمغرب استعدادا لمواجهة منتخب تونس للمحليين في تصفيات الشان.

وأضاف الشامخ في تصريحات خاصة لـ”218″، الخميس، إنه سيسعى جاهدا لافتكاك مركز أساسي مع الفرسان لأنه طالما انتظر اللحظة التي يقترن فيها اسمه مع المنتخب.

وحول بقائه الموسم المقبل في فريقه الحالي التعاون أو الانتقال إلى ناد آخر، قال القذافي إن عقده اكتمل هذا الموسم في نادي التعاون، مبينا أنه يمتلك مجموعة من العروض المحلية والخارجية من أندية في الجزائر ومصر لكنه يركز في الفترة الحالية على البروز رفقة المنتخب الوطني واستغلال الفرصة التي أتيحت له حتى يثبت جدارته.

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