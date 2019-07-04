مؤكدة أنه لم يكن ضمن قائمة بند الأهداف بتاتاً  .. غرفة عمليات سلاح الجو لم نستهدف مركز مهاجري تاجوراء

أخبار ليبيا 24 – خاص

ردت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أمس الأربعاء على الاتهامات التي وجهت لها بشأن استهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء ، مؤكدةً على أنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بند الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح.

غرفة سلاح الجو، أوضحت بأنها تملك مسبقاً قاعدة بيانات حديثة باحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون موضوعة على قائمة مواقع حظر الإستهداف تحت أي ظرف حتى لو أستخدمت من قبل من وصفتهم بـ”العدو” كمركز عمليات معادٍ ، كاشفةً على أن توقيت الحادثة تزامن تماماً مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة إنطلاقاً من كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة وفي ما يلي نص البيان :

بيان غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة حول حادثة معسكر إيواء المهاجرين بتاجوراء

– رداً على الاتهامات المرسلة لقواتنا الجوية ومزاعم إستهدافنا المتعمد لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء وقتل عدد منهم بشكل مباشر بناءً على تقارير إعلامية .

– وإذ نستمطر شآبيب الرحمة على الضحايا ونتقدم بخالص العزاء إلى ذويهم وعائلاتهم ودولهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

– وإذ نؤكد بأن المجلس الرئاسي غير الدستوري بإتفاقاته المعيبة حول قضية الهجرة يتحمل مأساة تكدس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز إيواء لاتليق بالبشر ويديرها القتلة والمجرمين والمهربين أنفسهم .

نؤكد على مايلي …

أولاً – تؤكد غرفة عمليات سلاح الجو بأنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح ، بل إنها ومنذ إنطلاق عملية طوفان الكرامة لم لم تستهدف إلا المواقع القتالية التي كانت تُعد فيها العدة لمهاجمة مواقعنا والمدنيين . .

وفي هذا الصدد تؤكد الغرفة امتلاكها مسبقاً قاعدة بيانات حديثة بإحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون موضوعة على قائمة مواقع حظر الاستهداف تحت أي ظرف حتى لو استخدمت من قبل العدو كمركز عمليات معادٍ ، لإيماننا بأن هؤلاء المهاجرين ليسوا سوى رهائن في يد هذه العصابات وضحايا لسياسات خسيسة أسوة ببقية أبناء شعبنا المغلوبين على أمرهم في مناطق سيطرة هذه العصابات اللصوصية المجرمة متعددة الأوجه والأسماء والشعارات .

ثانياً – تزامن توقيت الحادثة تماماً مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة إنطلاقاً من كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة وقد نفذت هذه الطائرات غارة واحدة في ذات التوقيت تقريباً بمدينة ترهونة ولا نعلم أين نفذت بقية طلعاتها كما أن كافة الأدلة موجودة عن وقوع إنفجارات لكميات ضخمة في موقع مليشيا الضمان المجاور قبل 15 دقيقة من إصابة المركز المنكوب ووقوع الضحايا .

ثالثاً – وبغض النظر عن حادثة الليلة الماضية ، يتحمل المجلس الرئاسي غير الدستوري عموماً كامل المسؤولية الجنائية والإخلاقية والسياسية على عدم إتخاذه أي إجراءات تكفل سلامة المهاجرين سواء في المركز المنكوب أو غيره من المراكز التي تديرها المليشيات وتستخدمها كمواقع لتخزين الأسلحة والآليات والمتفجرات بدون إتخاذ أي إجراءات تخزين سليمة وإستخدامها إستخداماً مزدوجاً كما هو في حالة مركز تاجوراء الذي خصه المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالذكر يوم 8 مايو الماضي مطالباً بإخلائه لقيام المليشيات بعسكرته وتعريضه للخطر .

رابعاً – ندين سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعثة الأمم في ليبيا برئاسة غسان سلامة وتوجيهها اتهامات وأحكام مسبقة ومتناقضة في بيانها الصادر صباح اليوم على أن الغارة كانت متعمدة ومباشرة من قبل قواتنا في موقف متناسق تماماً مع موقف الرئاسي غير الدستوري بينما غضت النظر عن مجزرة غريان التي إعتبرها سلامة تطوراً هاماً لصالح مليشيات الصخيرات في تصريح أدلى به في اليوم التالي للمجزرة بينما لم تجف دماء الشهداء المغدورين تضاف لها المجزرة التي أرتكبها طيران المليشيات اليوم في منطقة سيدي السايح .

خامساً – نناشد كافة المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة بإنقاذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مختلف مناطق المنطقة الغربية من قبضة هذه المليشيات المجرمة التي جعلت منهم تجارة خاصة بها وسلعة لجني المال وتحصيل الميزانيات من أموال الدولة بينما يجني الرئاسي غير الدستوري المساعدات من الخارج بإسمهم ويضعها في جيوب لصوصه والمهربين ونؤكد للعالم أجمع بأن من يديرون هذه المراكز هم ذاتهم مهربو البشر وهم ذاتهم قادة المليشيات وبأن من ينتحلون إسم مكافحة الهجرة غير الشرعية أصلاً براً وبحراً هم نفسهم تجار الرق والعبودية والسخرة ، وفي هذا الصدد فإننا ندعو هذه المنظمات والجهات لزيارة مراكز الإيواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة والحذو بحذوها على صعيد التنظيم الأمني والإدارة ونظافة يد المشرفين عليها وحراسها .

كما نطالب العالم أجمع والإتحاد الأوروبي خاصة بكف السياسات العنصرية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالإشتراك مع الرئاسي غير الدستوري كونها السبب الأول في تكديس المهاجرين بالمنطقة الغربية الليبية وقد سجل عهده سوابق خطيرة على صعيد إعادة المهاجرين قسراً من أعالي البحار إلى ليبيا وإعادة تسليمهم إلى المهربين الذين هربوهم أصلاً ليضعوهم مجدداً بين الدبابات ومخازن الذخيرة وإن إختلفت مسمياتهم في تناقض صارخ مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والقيم الإنسانية .

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