ويليان يغيب عن منتخب السامبا في نهائي كوبا أمريكا 2019

كشف الاتحاد البرازيلي عن غياب ويليان نجم منتخب “السامبا”، عن نهائي كوبا أمريكا 2019، الأحد المقبل، على ملعب ماراكانا بسبب الإصابة.

حيث أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن صور الأشعة التي أجراها ويليان أثبتت معاناته من إصابة عضلية في الساق اليمنى.

وجاء في بيان الاتحاد:

“أثبتت الأشعة وجود إصابة عضلية تتطلب فترة علاج ستحرم اللاعب من المشاركة في نهائي كوبا أمريكا”.

هذا وسيبقى لاعب تشيلسي الإنجليزي، داخل معسكر “السامبا”، وسيبدأ البرنامج العلاجي في مركز تدريبات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكان ويليان الذي نزل بديلا لإيفرتون في الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين في نصف نهائي البطولة قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية اليمنى، لكنه لم يتمكن من مغادرة الملعب، بعد إجراء المدرب تيتي للتغييرات الثلاثة.

