طائرة تركية مسيرة تستهدف مدنيين بالقرب من محطة وقود السايح

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي أن الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق استهدف عددًا من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح “شيل السايح” يوم أمس الاربعاء مخلفة عددًا من القتلى والجرحى.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن استهداف المدنيين جرى باستخدام طائرات تركية وقطرية، معتبرة أن الاستهداف يعد انتهاك صارخ لحقوقهم واستمرار لمسلسل الانتهاكات.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورًا يظهر تعرض عددا من السيارات للاحتراق والتدمير جراء القصف.

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية منذ الرابع من أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في طرابلس وضواحيها ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 739 شخص، وجرح 4407 شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

شعبة الإعلامي الحربي أكدت اليوم الخميس أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة أسقطت تسقط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة .

وقالت الشعبة في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك – إن قائد الطائرة مات، لافتًا إلى أن الطائرة انطلقت من الكلية الجوية بمصراتة الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية .

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