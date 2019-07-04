فشل المفاوضات بين الترجي وسند الورفلي

وصلت المفاوضات بين إدارة الترجي ولاعب الأهلي طرابلس المعار للرجاء المغربي سند الورفلي إلى طريق مسدود.

وقال المدير الرياضي للترجي رياض بنور لـ”218″ إن الإدارة أبدت رغبتها بالتعاقد مع مدافع الأهلي طرابلس وإنها بالفعل تواصلت مع النادي واللاعب ولكن المفاوضات فشلت في مراحلها الأخيرة بسبب قيمة العقد المبالغ فيها التي طلبها اللاعب.

وأكد بنور في الوقت ذاته أن إدارة الترجي غضت النظر عن التعاقد مع الورفلي وتعاقدت مع مدافع جزائري لتعويض النقص الذي يعاني منه الفريق في قلب الدفاع.

وأضاف بنور أن إدارة الترجي سعيدة بتعاقدها مع حمدو الهوني وراضية تماما عن ما قدمه الموسم الماضي.

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