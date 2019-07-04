الهرام إلى حرس الحدود المصري

انتقل لاعب فريق النصر أحمد الهرام الشهير بلقب “الكوري”، إلى فريق حرس الحدود المصري ليمثل ألوانه الموسم المقبل.

وكان الهرام قبل انتقاله إلى حرس الحدود على رادار بعض الأندية المحلية التي يتقدمها الأهلي طرابلس حيث جاء انتقاله برغبة من اللاعب لخوض تجربة الاحتراف على الرغم من رغبة إدارة النصر في بقائه ضمن صفوفها.

وبرز الهرام الذي يبلغ من العمر 25 عاما، في الموسمين الأخيرين رفقة النصر حيث بات من الأسماء الهامة في تشكيلة المدرب فوزي العيساوي.

وتلقى مجموعة من لاعبي النصر عروضا احترافية خارج ليبيا منهم خالدي جدي الذي أبدي نادي البنزرتي التونسي نيته للتعاقد معه في وقت مضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية