الأرجنتين وتشيلي في مباراة المركزين الثالث والرابع

تقلصت الضغوطات على منتخبي الأرجنتين وتشيلي بعد وداعهما بطولة كوبا أميركا من دورها نصف النهائي والأنظار ستصوب للقاء الذي سيجمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع بملعب أرينا كورينثاينز.

رفاق ميسي خرجوا أمام مستضيفة الحدث البرازيل بثنائية نظيفة ضربت أمالهم في تحقيق لقب الكوبا وجعلت الخروج بالمركز الثالث أقل ما يقدم لمشجعي التانغو بعد الإخفاق المحزن.

في الجهة المقابلة وبمفاجأة مدوية خسرت تشيلي فرصة الحفاظ على لقبها لنسخة ثالثة على التوالي حينما خسرت بنتيجة ثقيلة أمام بيرو بثلاثية نظيفة وباتت مطالبة بالخروج بأقل الأضرار الممكنة والانتصار إن حدث سيضرب عدة عصافير بحجر واحد ومن بين الأهداف تحقيق انتصار جديد على كتيبة ميسي وتحقيق مركز لابأس به بعد سيطرة دامت لسنوات لرفاق فيدال.

المباراة لا تحمل منافسة كبيرة وجدية ولكن بعض الأهداف التي يرغب كل منتخب في تحقيقها ستكون أمرا مهما لكل منتخب في نهاية المطاف.

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