أسرة نادي باب البحر تطمئن على بطلها العالمي

قامت أسرة نادي باب البحر الرياضي بطرابلس بزيارة البطل العالمي “عبدالله المغربي” وذلك للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية لإحدى عينيه مؤخراً.

وكان المغربي ابن النادي البحري العريق قد مثل ليبيا مطلع شهر يونيو الماضي في بطولة العالم للقوة البدنية بالسويد وحقق إنجازاً مشرفاً للعبته ووطنه بعدما توج بقلادة فضية وقلادتين برونزيتين على الرغم من المُعاناة والصعوبات التي واجهها قبل وأثناء مشاركته بالبطولة بسبب قلة الإمكانات لاتحاد اللعبة علاوة على الوضع الأمني غير المستقر بالبلاد.

وانضمت هذه المبادرة إلى مجموعة من المبادرات التي يقمها رواد نادي باب البحر الرياضي تجاه الأسماء التي مثلت النادي في أحداث رياضية مختلفة.

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