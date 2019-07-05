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الليبي عطية محمد يواصل مشواره التحكيمي في الكان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم المساعد الدولي الليبي عطية محمد عيسى ليكون ضمن قائمة الحكام التي ستكمل مباريات الأدوار الإقصائية ببطولة أمم أفريقيا التي تقام في ضيافة مصر.

ويعد استمرار عطية محمد ضمن قائمة المختارين لتكملة البطولة إنجازا ليبيا يحسب له إذ قامت اللجنة باستبعاد عشر حكام وسط وثمانية حكام مساعدين عقب انتهاء مباريات الدور الأول.

وكانت آخر مباراة ظهر من خلالها عطية محمد قد جمعت بين منتخبي الكاميرون وبنين لحساب الجولة الثالثة لفرق المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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