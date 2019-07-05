بيرو تستعد لمفاجأة البرازيل

تقرير 218

كان منتخب بيرو المفاجأة السارة ببطولة كوبا أميركا في نسخة هذا العام، بعد أداء متميز تكلل أخيرا بالتأهل للمباراة النهائية ومواجهة البرازيل المرتقبة.

ويمتلك منتخب بيرو في جعبته لقبي بطولة كوبا أميركا عامي 1939 و1975 حيث وصل للمباراة النهائية مرتين توج فيهما باللقب.

ولو تطرقنا للحديث عن أكبر نتيجة تعرض لها المنتخب البيرو ي فقد كانت أمام البرازيل عام 1997 بسبعة أهداف دون مقابل.

ويشرف على حظوظ المنتخب البيروفي المدرب الأرجنتيني جاريكا الذي قاده للحصول على المركز الثالث ببطولة كوبا أميركا عام 2015، كما تأهل معهم لمونديال روسيا الأخير.

ويعتمد المنتخب البيروفي على مهاجمه الهداف باولو جيرورو الذي أصبح الهداف التاريخي لبطولة كوبا أميركا برصيد وصل لـ13 هدفا خلال مشاركته بهذه البطولة.

والتقى المنتخبان البرازيلي والبيروفي في 45 مواجهة سابقة حقق السليساو الفوز في 32 منها بينما سيطر التعادل على 9 مواجهات ونجح منتخب بيرو في تحقيق الفوز في 4 مباريات.

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