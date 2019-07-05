الماتادور يعبر كيريوس في ويمبلدون

تغلب المصنف الثاني عالميا الإسباني رافائيل نادال على الأسترالي نيك كيريوس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة ليضمن تأهله إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون المفتوحة.

وتخطى نادال عقبة كيريوس في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة ، لكن اللاعب الأسترالي استطاع العودة في المجموعة الثانية لينهيها لمصلحته بستة لثلاثة، وفي المجموعة الثالثة احتاج الماتادور الإسباني للوصول إلى شوط كسر التعادل ليتجاوز منافسه الأسترالي بسبعة مقابل ستة لتصل المباراة للمجموعة الرابعة والتي آلت إلى نادال بصعوبة بسبعة مقابل ستة.

وسيلتقي نادال في الدور الثالث أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والذي أطاح بريكاردس بيرانكيس بثلاث مجموعات دون مقابل في سعي الماتادور الإسباني لتخطي حاجز الخمسين انتصارا في بطولة ويمبلدون.

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