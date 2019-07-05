سقوط مفاجئ لحاملة لقب ويمبلدون

ودعت حاملة اللقب الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الخامسة عالميا بطولة ويمبلدون بخسارتها أمام الأمريكية لورين ديفيز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

واستطاعت كيربر الفوز بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، وفي المجموعة الثانية تمكنت اللاعبة الأمريكية المصنفة الخامسة والتسعين من الفوز بستة مقابل اثنين، لتكمل ديفيز المفاجأة وتقلب المباراة في المجموعة الثالثة وتتجاوز كيربر بستة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي استمرت لساعة وخمسة وخمسين دقيقة .

وكانت حاملة اللقب الألمانية كيربر قد توجت بثلاثة ألقاب في سلسلة الغراند سلام لكنها فشلت في الوصول إلى الدور الثالث من البطولة.

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