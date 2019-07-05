فيدرر يتجاوز كلارك ويعبر للدور الثالث

تخطى السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا عقبة البريطاني جاي كلارك بثلاث مجموعات دون مقابل ضامنا مقعده في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون المفتوحة ثالث البطولات الأربع الكبرى .

وتمكن فيدرر من حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل واحد، وفي المجموعة الثانية عانى اللاعب السويسري المخضرم من سرعة إرسال المصنف التاسع والستين بعد المئة لكنه أنهاها بسبعة لستة، ليصل للمجموعة الثالثة حيث زاد فيدرر من إيقاعه لينهي المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل شوطين ، ويسعى فيدرر للتتويج بلقب ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام للمرة التاسعة في مسيرته.

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