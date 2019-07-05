لامبارد مدرباً للبلوز وسط تحديات منتظرة

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد لإدارة الجهاز الفني للفريق خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وعقب إعلان الفريق اللندني تعيين لامبارد في قيادة الفريق الأول الموسم المقبل تم تقديم المدرب الجديد بملعب ستامفورد بريدج، حيث احتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب البريمرليغ حيث سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وكان فرانك لامبارد قد توج مع البلوز بأحد عشر لقبا بينها 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب بدوري أبطال أوروبا عام 2012 ولقب في الدوري الأوروبي عام 2013 إضافة للعديد من البطولات المحلية ككأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية