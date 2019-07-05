من المشاركين في اقتحام معسكرات الصاعقة في بنغازي..رصد أحد المتطرفين يقاتل في طرابلس ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أنه تم رصد أحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية في المحاور الجنوبية من مدينة طرابلس وتحديدا ( محور وادي الربيع ).

وأضاف المصدر أن الإرهابي يدعى أحمد إدريس صالح دعبس الشاعري الشهير “دعبس” من مواليد 1997 ومن سكان حي شيحا الشرقية – درنة .

وأكد المصدر أن الإرهابي دعبس التحق بتنظيم أنصار الشريعة منذ العام 2012 في مدينة درنة، وأعلن البيعة وولاءه إلى تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في مدينة درنة في أكتوبر 2014 .

وأوضح أن الإرهابي شارك وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة درنة وأيضا مدينة بنغازي ومن ضمن ممن اقتحموا معسكرات القوات الخاصة “الصاعقه”.

ولفت المصدر إلى أنه عند اندلاع الحرب العقائدية بين مايعرف بمجلس شورى درنة وبين تنظيم الدولة الإرهابيين في المدينة خلال يونيو 2015 قام المتطرف ( دعبس ) بتسليم نفسه إلى مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي وسجن لأشهر بسجن “بشر”.

وأفاد أن الإرهابي ( دعبس ) التحق بما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي وأصبح من ضمن صفوفه ليشارك أيضا المعارك ضد القوات المسلحة الليبية في المدينة، وفي 16 مايو 2018 أشيع خبر مقتله خلال المواجهات إلا أن خبر مقتله كان غير وارد.

وذكر المصدر أن الإرهابي ( دعبس ) تمكن من الفرار من مدينة درنة باتجاه مدينة مصراتة في يوليو 2018، ليظهر مجددا في صفوف قوات الوفاق برفقة عناصر متطرفة أخرى بعد التحاقه بها في مواجهة القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس منذ 4 أبريل 2019 .

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