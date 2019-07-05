“الأوليمبية الدولية” ترفع الحظر نهائيا عن الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية اليوم الجمعة إن الرئيس الجديد للجنة الأوليمبية الكويتية قد تلقى رسالة من رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية يخطره فيها أن دولة الكويت قد أصبح بوسعها المشاركة في جميع الألعاب الرياضية، وفي كل المحافل الدولية والقارية، وأن “شارة الحظر” قد أزيلت نهائيا عن الكويت، بعد أيام قليلة من قرار الحكومة الكويتية تشكيل مجلس جديد للجنة الأوليمبية الكويتية، بعد سنوات عدة عانت فيها الرياضة الكويتية من “مد وجزر” في ملف إيقاف مشاركاتها الدولية والقارية.

ويترأس التشكيلة الجديدة للجنة الأوليمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر حفيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ونجل الشيخ ناصر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الدفاع، فيما تنوعت التشكيلة وضمت أسماء متخصصين في الرياضة الكويتية، وشخصيات لها خبرات في مختلف أنواع الألعاب الرياضية في الكويت، فيما ينتظر أن تطلق اللجنة الأوليمبية الكويتية ورشة عمل لإعادة تفعيل المشاركات القارية والدولية للمنتخبات والفرق الكويتية في مختلف أنواع الألعاب.

وفي اللعبة الأشهر في الكويت والعالم، فقد غابت كرة القدم الكويتية عن أهم حدثين كرويين قاريا ودوليا، إذ غابت الكويت عن تصفيات كأس العالم قبل عامين، وبالتالي حُرِمت من فرصة التأهل لمونديال الصيف الماضي الذي استضافته روسيا بين منتصف شهري يونيو ويوليو، كما حرم المنتخب الكويتي من المشاركة بتصفيات كأس الأمم الآسيوية، والتأهل إلى منافساته النهائية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير من العام الحالي، علما أن منتخب الكويت تأهل مرة واحدة إلى نهائيات المونديال عام 1982، وظفر بلقب “المونديال الآسيوي” مرة واحدة.

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