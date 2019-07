“المسامح كريم”..”عدو صلاح” يتجول في مصر. شاهد

آخر ما خطر على بال المصريين أن يشاهدوا لاعبا إسبانيا تعهدوا بـ”ضربه وتمزيقه” قبل 14 شهرا فقط يتجول في مدينة الغردقة المصرية الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، فيما الأكثر مفارقة وغرابة أن اللاعب الإسباني الذي أثار غضبا مصريا قبل نحو عام ونصف حضر إلى مصر مع زوجته وأطفاله، وتجول في المدينة السياحية المصرية الساحلية قد حضر بدعوة رجل أعمال مصري لتنشيط السياحة المصرية، قائلا إن “المسامح كريم، وخصوصا أنه اعتذر”، في إشارة ضمنية إلى “التدخل العنيف لقائد منتخب إسبانيا، ونادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس ضد اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتعرض اللاعب الإسباني وفق مقطع فيديو متداول دوليا ومصريا للاعب الإسباني رفقة زوجته وأطفاله، لأي اعتداءات من غاضبين مصريين، بعد أن تسبب في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو 2018 في خروج محمد صلاح مصابا بـ”خلع كتف” منعه من إكمال المباراة ضد ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الأخير، بعد أن عانى ليفربول كثيرا في غياب “الفرعون المصري”، وسط ألم مصري كبير تحول إلى غضب عارم ضد راموس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد جولة راموس في الغردقة المصرية لتعرف أكثر.

A post shared by Manar Sarhan (@manar.sarhan) on Jul 2, 2019 at 9:27pm PDT

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية